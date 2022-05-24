Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы рассказал о своей работе

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Успенский переулок, 8 Карта всех событий

Кадровый центр департамента здравоохранения столицы рассказал о своей работе.

Учреждение начало работу год назад, кадровый центр находится в Успенском переулке. Здесь врачи могут повысить свою квалификацию или оценить профессиональные навыки. За год работы центра оценку прошли более девяти тысяч врачей, сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

— Мы внедрили пять видов оценки, которые позволяют проверить уровень профессиональных знаний и компетенций медицинских работников. Это первичная специализированная аккредитация, входной контроль при устройстве в медицинские организации, срез знаний по решению работодателя, оценка на присвоение статуса «Московский врач» и на получение квалификационной категории, — рассказала она.

Также сообщают, что для обучения медиков применяют специально разработанные образовательные программы, отработать навыки на практике врачи могут на современных симуляторах.

Сейчас здесь проходят обучение три тысячи врачей общей практики, программа длится полтора года. На теоретических занятиях врачи изучают алгоритмы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний, а практическая часть включает отработку навыков на симуляционном оборудовании.

В центре также аккредитуют медработников по 89 врачебным специальностям из 95 возможных, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Что касается действующих московских врачей, то за минувшие сутки они вылечили 255 пациентов от коронавирусной инфекции.