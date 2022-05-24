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Росгвардейцы в Москве задержали водителя, сбившего пешехода и пытавшегося скрыться

Елена Самойлова
Происшествия
Росгвардейцы в Москве задержали водителя, сбившего пешехода и пытавшегося скрыться
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Киевский Карта всех событий

Водитель сбил пешехода и попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

По данным ведомства, росгвардейцы находились на маршруте патрулирования в поселении Киевский Троицкого административного округа, когда на их глазах произошло ДТП.

Автомобиль на огромной скорости наехал на пешехода. По всей видимости, водитель иномарки не справился с управлением.

Мужчина выбежал из машины и попытался скрыться. Однако сотрудники Росгвардии быстро задержали нарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

Накануне, 23 мая, росгвардейцы помогли потерявшей сознание пенсионерке.

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