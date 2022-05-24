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Сергунина: Порядка 100 площадок примут участие в московской акции «День без турникетов»

Лейла Алиева
Город
Сергунина: Порядка 100 площадок примут участие в московской акции «День без турникетов»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Городская акция «День без турникетов» пройдет в столице с 26 по 28 мая. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Участники «Дня без турникетов» смогут посетить порядка 100 площадок, 14 из которых впервые присоединятся к акции. Так, посетителей будет ждать мастерская дополнительного образования для детей, где ребятам расскажут про современные технологии. Еще гостей примут Центральный московский ипподром, столичные музеи и технопарки, — сказала заммэра.

По ее словам, часть событий будет посвящена Дню предпринимателя. Участие в акции впервые примет творческая мастерская наукоемких технологий для детей — молодежная компания дополнительного образования по робототехнике, программированию, схемотехнике и 3D-технологиям. Посетители увидят выставку роботов, порисуют 3D-ручками, познакомятся с 3D-печатью и попробуют запрограммировать на компьютерах схему «Маячок».

Еще на одной новой площадке москвичей ждет интерактивный урок о видеоблогинге, а также перспективах и сложностях входа в профессию. Похожая программа пройдет для посетителей компании по производству медиаконтента: им покажут гримерную, пультовую, аппаратную.

Любителей активного отдыха ждет экскурсия по Центру конноспортивного образования в «Сокольниках», где участники узнают больше о лошадях и об уходе за ними. В рамках акции гости традиционно смогут посетить смотровую площадку Panorama360, центр «Космонавтика и авиация» и другие павильоны ВДНХ, Центральный московский ипподром, «Союзмультфильм», карамельную мануфактуру, скейт-парк, сенсорный музей «Прогулка в темноте» и множество других музеев.

Так, в Музее фокусов и иллюзий представят интерактивную выставку оптических головоломок. Для детей подготовили свои программы технопарки «Москва» и «Мосгормаш», «Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана», «Московский транспорт» Российского университета транспорта (МИИТ), «Менделеев центр», «На Зорге», «Наукоград» Московского финансово-юридического университета, «Косыгин парк», детский технопарк Российского государственного социального университета и детский технопарк Центра развития инжиниринга Московского политеха. Открытые занятия для ребят пройдут и в школе робототехники «Код робота», центре «Лига роботов», а также в компьютерной академии «Шаг».

20 мая пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали новые экскурсии познавательной акции «День без турникетов». Все варианты ответов набрали более 368,5 тысячи голосов, а самой популярной сферой оказалась «Электроника и информационные технологии».

День без турникетов Наталья Сергунина Москва
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