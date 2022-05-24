Эксперт прокомментировал возросший спрос на работу в сфере общепита в Петербурге

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Спрос на вакансии в сфере общественного питания Петербурга за последнюю неделю резко увеличился — в два раза по сравнению с показателями апреля. Жители города ищут работу в качестве кассиров, официантов, либо претендуют на иную должность в отрасли ресторанов быстрого питания.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) в Петербурге Александр Марков отметил, что желающие без труда найдут место работы в период летнего сезона.

— Здесь несколько факторов. Во-первых, есть традиционный сезонный фактор. Мы это наблюдаем каждый год. С началом отпускного летнего сезона многие официанты и повара уезжают работать в курортные города, поэтому в мегаполисах наблюдается нехватка кадров, — рассказал он.

Кроме того, запускаются новые проекты, поэтому отрасли нужны новые специалисты, передает издание «Невские новости».

Размер оплаты труда напрямую зависит от уровня подготовки специалиста и востребованности той или иной профессии. Большие зарплаты сейчас там, где наблюдается кадровый голод. Об этом в пятницу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.