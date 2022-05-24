Дом по реновации в Бескудниковском районе облицуют искусственным камнем

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Северный административный округ, Бескудниковский район, 9-й микрорайон Карта всех событий

В Бескудниковском районе столицы появится новостройка по программе реновации. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— В деталях отделки используются декоративные вертикальные ламели из металла, искусственный камень под кирпич, фиброцементные панели. Основная гамма — светлый, серый и графитовый оттенки, элементы золотистого цвета, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новостройка представит собой четырехсекционное здание переменной этажности. В плане проекта предусмотрена подземная парковка. На прилегающей территории специалисты установят детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также сделают комплексное озеленение.

Первый этаж здания облицуют стеклофибробетонными плитами с текстурой под бетон. Помимо этого, будут использованы ламели из оцинкованного профиля. Жилые этажи отделают декоративным камнем под кирпич и фиброцементными панелями.

До этого москвичам рассказали, какие объекты открываются в новостройках по реновации. Чаще всего в нежилых помещениях открываются предприятия малого и среднего бизнеса.