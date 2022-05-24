Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, какие объекты открываются в новостройках по реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Москвичам рассказали, какие объекты открываются в новостройках по реновации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В веденных новостройках по программе реновации расположено более 400 нежилых помещений, 200 из них используется предприятиями малого и среднего бизнеса. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Комфортная городская среда невозможна без наличия в шаговой доступности магазинов, кафе, пунктов выдачи заказов, объектов предоставления услуг для жителей, — сказал он.

На первых этажах новостроек часто располагаются необходимые для комфортного проживания объекты: магазины, кафе, салоны красоты, центры дополнительного образования и культурно-досуговые учреждения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице будут увеличены темпы строительства жилых домов по программе реновации. По его словам, это необходимо для того, чтобы как можно быстрее вводить объекты в эксплуатацию.

До этого стало известно, что около 160 семей переедут в дом по программе реновации в Измайлове. Переезд стартует 24 мая.

Бизнес Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте