Москвичам рассказали, какие объекты открываются в новостройках по реновации

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В веденных новостройках по программе реновации расположено более 400 нежилых помещений, 200 из них используется предприятиями малого и среднего бизнеса. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Комфортная городская среда невозможна без наличия в шаговой доступности магазинов, кафе, пунктов выдачи заказов, объектов предоставления услуг для жителей, — сказал он.

На первых этажах новостроек часто располагаются необходимые для комфортного проживания объекты: магазины, кафе, салоны красоты, центры дополнительного образования и культурно-досуговые учреждения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице будут увеличены темпы строительства жилых домов по программе реновации. По его словам, это необходимо для того, чтобы как можно быстрее вводить объекты в эксплуатацию.

До этого стало известно, что около 160 семей переедут в дом по программе реновации в Измайлове. Переезд стартует 24 мая.