Около 160 семей переедут в дом по реновации в Измайлове

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Россия, Москва, Измайловский проезд, 5/1к1 Карта всех событий

Около 160 семей переедут в новостройку по программе реновации в столичном районе Измайлово. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Равнозначные квартиры получат около 160 семей, живущих на Никитинской улице (дом 19, корпуса 2 и 3), — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

При этом он добавил, что переезд жителей в новый дом начнется 24 мая. Новостройка расположена по адресу Измайловский проезд, дом 5/1, корпуса 1, 2, 3 и 4, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в Южном административном округе объявили о начале заселения новостройки по программе реновации. В новый дом переедут жители двух пятиэтажек, находящихся по адресам Ереванская улица, дом 2, корпус 2, и Ереванская улица, дом 6, корпус 2.

В пятницу, 20 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что свыше 55 тысяч участников программы реновации переехали в новое жилье. Так, лидером по темпам переселения является Западный административный округ Москвы.