Жители двух пятиэтажек переезжают в жилой дом по реновации на юге Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Каспийская улица, 28к4 Карта всех событий

В Южном административном округе началось заселение новостройки по программе реновации. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Департамент направил жителям двух пятиэтажек на Ереванской улице письма с предложением равнозначных квартир в четвертом корпусе дома 28 на Каспийской улице. Теперь 160 семей могут осмотреть имеющиеся варианты, сделать выбор и после оформления необходимых документов переехать в новое жилье, — отметил он.

В новый дом переедут жители двух пятиэтажек, находящихся по следующим адресам: Ереванская улица, дом 2, корпус 2, и Ереванская улица, дом 6, корпус 2, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о введении в эксплуатацию по программе реновации 189 новостроек площадью 2,5 миллиона квадратных метров.

Также стало известно, что свыше 55 тысяч участников программы реновации переехали в новое жилье. Так, лидером по темпам переселения является Западный административный округ Москвы.