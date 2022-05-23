Бочкарев сообщил об увеличении темпа строительства по программе реновации

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Темпы строительства по программе «Реновация» увеличат. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Долгостроев никаких не будет. Мы темпы строительства не сокращаем, а наращиваем. Меры принимаются для того, чтобы как можно быстрее объекты вводить в строй, — рассказал Бочкарев.

Также заммэра добавил, что финансирование программы полностью обеспечено, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что более 130 семей переедут в новостройку по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское. Отмечается, что переселение ведется в пределах одного квартала — новостройка и отселяемый дом находятся в шаговой доступности друг от друга.

Кроме того руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что на западе столицы используется более 60 нежилых помещений по реновации. Отмечается, что на первых этажах расположены магазины, кафе, салоны красоты, центры дополнительного образования, предоставляющие сервисные услуги, а также культурно-досуговые учреждения.