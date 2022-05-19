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Более 130 семей переедут в дом по реновации в Очаково-Матвеевском

Лейла Алиева

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 130 семей переедут в дом по реновации в Очаково-Матвеевском
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Веерная улица, вл26А Карта всех событий

Более 130 семей переедут в новостройку по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Сегодня продолжилось заселение новостройки на Веерной улице, дом 26а. Сюда начали переезжать 133 семьи из соседней пятиэтажки — из дома 28, корпус 2, — сказал руководитель ведомства.

Гаман добавил, что переселение ведется в пределах одного квартала. Так, новостройка и отселяемый дом находятся в шаговой доступности друг от друга, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о передаче под заселение двух новостроек по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское. По его словам, в эти новостройки сможет переехать 421 семья из ближайших пятиэтажек.

Кроме того, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в Троицком и Новомосковском административных округах столицы идет проектирование четырех домов по программе реновации.

Строительство Район Очаково-Матвеевское Реновация
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