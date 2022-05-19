Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов рассказал о ходе проектирования четырех домов по реновации в ТиНАО

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов рассказал о ходе проектирования четырех домов по реновации в ТиНАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Вороновское, посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, 36 Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы идет проектирование четырех домов по программе реновации. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В ТиНАО для переселения по программе реновации проектируют четыре жилых дома. Всего в Новой Москве введены в эксплуатацию пять новостроек на 1612 квартир. С момента старта программы уже демонтировано 15 домов, — рассказал он.

Новостройки, как уточняется, будут расположены по следующим адресам: Спортивная улица, земельный участок 1 (владение 1, 3, 5); поселок ЛМС, микрорайон «Центральный», владение 36; поселок Шишкин Лес, владение 5; улица 40 лет Октября, земельный участок 12.

Помимо этого, глава столичного департамента заявил о введении в эксплуатацию новостройки в Перове, построенной по программе реновации. По его словам, это будет двухсекционный жилой дом с подземным паркингом.

Также стало известно, что за первые четыре месяца 2022 года в столице по программе реновации расселили 42 дома старого жилого фонда. Больше всего зданий расселили на востоке Москвы. Здесь более тысячи москвичей покинули 10 старых домов.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте