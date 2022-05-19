Рафик Загрутдинов рассказал о ходе проектирования четырех домов по реновации в ТиНАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Вороновское, посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, 36 Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы идет проектирование четырех домов по программе реновации. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В ТиНАО для переселения по программе реновации проектируют четыре жилых дома. Всего в Новой Москве введены в эксплуатацию пять новостроек на 1612 квартир. С момента старта программы уже демонтировано 15 домов, — рассказал он.

Новостройки, как уточняется, будут расположены по следующим адресам: Спортивная улица, земельный участок 1 (владение 1, 3, 5); поселок ЛМС, микрорайон «Центральный», владение 36; поселок Шишкин Лес, владение 5; улица 40 лет Октября, земельный участок 12.

Помимо этого, глава столичного департамента заявил о введении в эксплуатацию новостройки в Перове, построенной по программе реновации. По его словам, это будет двухсекционный жилой дом с подземным паркингом.

Также стало известно, что за первые четыре месяца 2022 года в столице по программе реновации расселили 42 дома старого жилого фонда. Больше всего зданий расселили на востоке Москвы. Здесь более тысячи москвичей покинули 10 старых домов.