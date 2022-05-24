Авиакомпания «Россия» отменит с июня свои рейсы между Москвой и Ярославлем

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Рейсы авиакомпании «Россия» между Москвой и Ярославлем будут отменены летом 2022 года. Причиной стала низкая нагрузка самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Аэрофлот» во вторник, 24 мая.

— Для рационального использования ресурса самолетов SSJ100 и с учетом низкой пассажирской востребованности направления Москва — Ярославль принято решение об отмене рейсов, — говорится в сообщении.

Согласно расписанию на официальном сайте «Аэрофлота», последний рейс авиакомпании состоится 30 мая. Самолет будет отправлен из Москвы.

Отмечается, что освободившиеся самолеты будут использованы на более удаленных и востребованных от Москвы маршрутах, передает агентство городских новостей «Москва».

12 мая стало известно, что компании группа «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Уральские авиалинии» до конца текущего года перейдут на российскую систему бронирования билетов. Она получила название «Сирена-Трэвел».

Адвокат Елена Пономарева в беседе с «ВМ» рассказала, как вернуть денежные средства за авиабилеты. По ее словам, возможность возврата денег зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета.