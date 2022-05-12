«Аэрофлот» и «Победа» перейдут на российскую систему бронирования билетов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Компании группа «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Уральские авиалинии» до конца текущего года перейдут на российскую систему бронирования билетов, она называется «Сирена-Трэвел». Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе «Ростеха», «Сирена» является их технологическим партнером.

Новая система придет на смену американской системе Sabre. Сообщают, что по плану «Аэрофлот» перейдет на новую систему уже этим летом. Ранее самые крупные авиакомпании России всегда использовали зарубежные системы бронирования билетов. Это американские Navitaire, вышеупомянутая Sabrе и испанская Amadeus, сообщают РБК.

Ранее членство авиакомпании «Аэрофлот» в международном альянсе SkyTeam было приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 27 апреля. Помимо этого, SkyTeam и «Аэрофлот» сейчас заняты минимизацией воздействия этих решений на клиентов компании. Перевозчик пообещал проинформировать в случае каких-либо изменений в услугах и привилегиях клиентов. В этот же день мобильное приложение «Аэрофлота» пропало из онлайн-магазина App Store.