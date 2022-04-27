Членство «Аэрофлота» в альянсе SkyTeam приостановлено

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Членство авиакомпании «Аэрофлот» в международном альянсе SkyTeam приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 27 апреля.

— «Аэрофлот» не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, на привилегии альянса на рейсах ПАО «Аэрофлот» могут действовать некоторые ограничения, — уточнили в компании.

Кроме того, SkyTeam и «Аэрофлот» сейчас работают над минимизацией воздействия данных решений на клиентов компании. Перевозчик пообещал проинформировать в случае каких-либо изменений в услугах и привилегиях клиентов, говорится в сообщении.

В этот же день стало известно, что мобильное приложение «Аэрофлота» пропало из онлайн-магазина App Store. При этом из магазина Google Play приложение пока не убрали. Уточняется, что пользователи, которые установили приложение до его удаления из App Store, могут продолжать пользоваться им в штатном режиме.

Недавно стало известно, что российские авиакомпании смогут полностью «пересесть» на отечественные самолеты к 2030 году, основными из них будут Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21. Однако, как уточняется, на данный момент необходимо полностью «импортозаместить» их комплектующие. Следует провести полное импортозамещение всех систем отечественных самолетов.