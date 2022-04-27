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Приложение «Аэрофлота» пропало из App Store
Мобильное приложение компании «Аэрофлот» пропало из онлайн-магазина App Store. Об этом стало известно в среду, 27 апреля.
При этом из магазина Google Play приложение пока не убрали.
Уточняется, что пользователи, которые установили приложение до его удаления из App Store, могут продолжать пользоваться им в штатном режиме, передает РИА Новости.
Недавно сообщалось, что отечественный магазин приложений для мобильных устройств должен быть создан к 1 июня 2022 года.
12 апреля стало известно, что приложение «Сбербанк онлайн» убрали из App Store, а позже из Google Play, из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка. Аналогичным образом из зарубежных магазинов убрали приложение «Альфа-Банка».
Владельцы телефонов с операционной системой Android в случае полного ухода из Росcии Google Play смогут пользоваться альтернативными вариантами. Обладатели устройств Apple в случае ухода App Store лишатся возможности скачивать приложения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.