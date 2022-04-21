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Российский магазин приложений для мобильных устройств могут создать к 1 июня

Полина Долганова

Общество
Российский магазин приложений для мобильных устройств могут создать к 1 июня
Фото: depositphotos

Отечественный магазин приложений для мобильных устройств должен быть создан к 1 июня 2022 года. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

— Еще одно поручение председателя правительства (Михаила Мишустина — прим. «ВМ») касается создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Минцифры должно обеспечить завершение этой работы к 1 июня, — говорится в сообщении.

12 апреля стало известно, что приложение «Сбербанк онлайн» убрали из App Store из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка.

Владельцы телефонов с операционной системой Android в случае полного ухода из Росcии Google Play смогут пользоваться альтернативными вариантами. Обладатели устройств Apple в случае ухода App Store лишатся возможности скачивать приложения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин. По его словам, смартфоны на Android позволяют загружать приложения при помощи разных способов. Также можно скачивать приложения на сайтах разработчиков и компаний: в частности, банков, отметил Муртазин.

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