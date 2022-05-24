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Патрушев заявил, что России нужно отказаться от болонской системы образования

Александр Афонин
В мире
Патрушев заявил, что России нужно отказаться от болонской системы образования
Фото: khabkrai.ru

России следует отказаться от болонской системы образования и вернуться к своему варианту подготовки специалистов. Об этом во вторник, 24 мая, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели, — сказал он.

По словам секретаря, в настоящее время российских студентов и преподавателей пытаются выдавить из западной научно-образовательной сферы.

Помимо этого, Патрушев считает необходимым наращивание масштабов государственного заказа на создание литературы, кинолент и телепрограмм, которые будут направлены на сохранение исторической памяти России, передают «Аргументы и факты».

17 мая Патрушев заявил, что страны Запада стремятся создать условия для установления в России подконтрольного себе режима. Однако начатая Россией специальная военная операция на Украине сорвала планы Запада.

Николай Патрушев Образование Россия
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