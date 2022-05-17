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Патрушев рассказал о планах Запада создать в России подконтрольный себе режим

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Патрушев рассказал о планах Запада создать в России подконтрольный себе режим
Фото: khabkrai.ru

Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного себе режима. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев во вторник, 17 мая.

— В конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств, — заявил он.

Однако начатая Россией специальная военная операция на Украине, утверждает Патрушев, сорвала эти планы Запада. По его словам, Москва была вынуждена пойти на превентивные меры из-за агрессивной западной политики, угрожавшей национальной безопасности России.

Патрушев подчеркнул, что все это время Запад намеренно подталкивал Киев к крупномасштабной насильственной акции, передает ТАСС.

14 мая заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать», будут ли признаны изменения границ Украины странами G7. По его словам, G7 продолжит вести «скрытую войну» с Россией, поставляя Украине оружие, вместо того чтобы заниматься своими внутренними проблемами.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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