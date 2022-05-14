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Медведев: России «плевать» на непризнание G7 изменения границ Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев: России «плевать» на непризнание G7 изменения границ Украины
Фото: er.ru

России все равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в субботу, 14 мая.

— Изменение границ Украины не признается. Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья, — сказал политик.

По его словам, G7 продолжит вести «скрытую войну» с Россией, поставляя Украине оружие, вместо того, чтобы заниматься своими внутренними проблемами.

Зампред Совбеза также назвал «грабежом» граждан стран G7 усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти. Против Москвы будут приняты дальнейшие ограничительные меры, написал Медведев в Telegram-канале.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Также стало известно, что регион с 1 мая перешел в рублевую зону.

После этого заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить область в состав РФ. Позднее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит любое решение жителей Херсонской области.

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