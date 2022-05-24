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«В домашних условиях повторять нельзя»: Асти поделилась секретом хорошей фигуры

Анастасия Колоскова
Вероника Ушакова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«В домашних условиях повторять нельзя»: Асти поделилась секретом хорошей фигуры
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Анна Асти рассказала, как ей удается оставаться в хорошей форме. Своим секретом стройной фигуры она поделилась в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам исполнительницы, ей не всегда удается попасть в спортзал, так как на это у нее не остается сил. Часто тренировкам артистка предпочитает сон.

— Так что я нашла для себя процедуру в клинике. Она называется «Панчакарма». В домашних условиях повторять ее нельзя: десять дней я пила топленое масло — гхи. Сбросила шесть килограммов — с 62 до 56, — призналась Асти.

Также звезда рассказала «ВМ», с какими страхами столкнулась после ухода из группы Artik & Asti, как борется с усталостью и какие законы действуют в шоу-бизнесе. По ее словам, после распада группы у нее в жизни был сложный период, преодолеть который ей помог Филипп Киркоров. В дуэте с королем российской эстрады Асти записала песню «Хобби».

Ранее секретом идеальной фигуры поделилась телеведущая Юлия Барановская. По ее словам, сохранять отличную форму ей помогают хорошее настроение и любовь к себе. Телеведущая призналась, что не сидит на диетах, а правильное питание — это индивидуальная история для каждого человека. Она посоветовала чаще прислушиваться к своему организму и его реакциям на те или иные продукты.

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