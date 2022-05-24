Виртуальный завод по производству меда открылся в столичном экоцентре «Пчеловодство»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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В экоцентре «Пчеловодство» в Москве открылась экскурсия в виртуальной реальности. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— Благодаря VR-очкам гости экоцентра перенесутся на цветочную поляну, а после на пчелиный «завод», где поучаствуют в откачке и розливе меда, — говорится в сообщении.

Экскурсия представляет собой игру, которая длится 15–20 минут. Гостям экоцентра предложат пройти задания на меткость и ловкость. Параллельно москвичам расскажут о тонкостях ремесла пчеловода.

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Отмечается, что принять участие в игре смогут дети от семи лет.

После окончания экскурсии посетители смогут самостоятельно изучить экспонаты экоцентра и посмотреть эколого-просветительские фильм о мире пчел, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

20 мая стартовала регистрация на экскурсии по предприятиям города. В период с 30 мая по 3 июня жители и гости столицы смогут посетить более 25 московских предприятий в рамках проекта «Открой#Моспром».