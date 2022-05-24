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Собянин принял решение о снижении ставки по льготным кредитам для промышленности и строительства

Александр Афонин
Город
Собянин принял решение о снижении ставки по льготным кредитам для промышленности и строительства
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Правительство столицы снизит ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11 до 9 процентов, для предприятий строительной отрасли — с 12 до 9 процентов. Соответствующее постановление во вторник, 24 мая, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Программу льготного кредитования предприятий приняли в марте 2022 года. Она помогает смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. На ее реализацию было выделено 20 миллиардов рублей из городского бюджета.

Льготные кредиты доступны для столичных предприятий и организаций, которые работают в сферах обрабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, предоставления гостиничных и социальных услуг и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 мая Собянин сообщил, что сервисом подбора мер антикризисной поддержки воспользовались 35 тысяч столичных предпринимателей. По словам главы города, он позволяет бизнесменам быстро и просто разобраться в доступной помощи для предприятия.

Кредиты Сергей Собянин Промышленность
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