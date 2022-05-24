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Малышева раскрыла первые симптомы оспы обезьян

Анастасия Колоскова
Общество
Малышева раскрыла первые симптомы оспы обезьян
Фото: Youtube / Жить Здорово!

Повышенная температура тела, недомогание и сыпь являются начальными симптомами оспы обезьян. Об этом рассказала доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева на Первом канале.

Она отметила, что на начальных стадиях болезнь проявляется как любая вирусная инфекция.

Соведущий Малышевой, врач-кардиолог Герман Гандельман пояснил, что сыпь при этом виде оспы представляет собой пузырьки, наполненные жидкостью.

— Оспенная сыпь превращается в папулы, эти папулы нагнаиваются, это тяжелейшее внешнепротекающее заболевание, — уточнила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Гандельман добавил, что осложнением болезни является повреждение нервной системы человека, которое приводит к смерти. Однако, по его словам, в настоящее время болезнь протекает в более легкой форме и летальных случаев от оспы пока не зафиксировано.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день оспой обезьян заразились 92 человека в 12 европейских странах. В России пока заболевших не зарегистрировано. «Вечерняя Москва» выяснила, стоит ли бояться вируса.

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