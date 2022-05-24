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Эксперты пояснили, почему Болгария задумалась об оплате российского газа рублями

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперты пояснили, почему Болгария задумалась об оплате российского газа рублями
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Эксперты пояснили, почему власти Болгарии задумались об оплате российского газа в рублях.

Болгария — одна из первых стран, которая отказалась платить за российский газ рублями. Однако она осознала свою ошибку, увидев действия крупных компаний. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Теперь Болгария видит, что этой схемой в действительности пользуются. Никаких санкций ЕС против тех компаний, которые пользуются рублевой схемой, не вводится, — отметил он в беседе с каналом 360.

По мнению Фролова, большая часть европейских стран согласится с оплатой российского газа в рублях. Скорее всего, не изменят свои решения только Литва и Польша.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавил, что у Болгарии нет других вариантов получения газа.

— У болгар нет СПГ-терминала, по реверсу сложнее покупать российский газ, — отметил он в комментарии Life.ru.

Ранее в правительстве Болгарии заявили, что осознали поспешность отказа от поставок российского газа за рубли. Сейчас болгарские власти ждут ответа Еврокомиссии по данному вопросу.

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