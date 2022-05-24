Болгария решила поднять в Еврокомиссии вопрос оплаты российского газа в рублях

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Представители болгарских властей в ближайшее время встретятся с представителями Европейской комиссии для обсуждения российских требований оплачивать поставки газа в рублях. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил глава Минэнерго Болгарии Александр Николов.

— Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему, — заявил министр.

Он добавил, что, согласно позиции Еврокомиссии, оплата газа в рублях противоречит санкциям. При этом в данном вопросе важно видеть разницу между корпорациями и государственными компаниями, подытожил Николов, чьи слова приводит РБК.

До этого Николов заявил, что болгарское правительство обсуждает свое решение об отказе от оплаты поставок российского газа в рублях. В Софии серьезно задумываются, не было ли оно поспешным.

11 мая появилась информация, что правительство Болгарии достигло договоренности с властями США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) уже в следующем месяце.