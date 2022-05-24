В Болгарии засомневались в правильности отказа от оплаты газа в рублях

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Болгарское правительство обсуждает свое решение об отказе от оплаты поставок российского газа в рублях. В Софии серьезно задумываются, не было ли оно поспешным, рассказал одному из местных телеканалов в понедельник, 23 мая, министр энергетики страны Александр Николов.

Чиновник сообщил, что в данный момент отсутствует необходимость в отказе от открытия рублевых счетов в российских банках. Глава Минэнерго Болгарии обратил внимание, что к такому решению уже пришли в Италии и Германии. По словам Николова, кабмин южноевропейской страны может поднять соответствующую тему на предстоящем совещании с представителями Еврокомиссии (ЕК).

Министр отметил, что уровень солидарности и единства в Болгарии сейчас должен быть высок, как никогда. По его словам, ЕК дала понять, что платежи в рублях являются нарушением санкций, при этом нет определенности в вопросе, стоит ли разделять корпорации и госкомпании, пишет ФАН.

11 мая появилась информация, что правительство Болгарии достигло договоренности с властями США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) уже в следующем месяце.