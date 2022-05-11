Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США

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Правительство Болгарии достигло договоренности с властями США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) уже в следующем месяце. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского кабмина в среду, 11 мая.

— Вице-президент (США — прим. «ВМ») Камала Харрис поздравила Болгарию с решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета. Со своей стороны, премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, наряду с солидарностью с ЕС, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость поставок СПГ из США будет ниже таковой у Газпрома, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Болгарию, по мнению экспертов, ожидает разорение и хаос на фоне прекращения поставок газа из России. По мнению экс-замминистра энергетики этой страны Явора Куюмджиева, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы жители страны получали электричество и отопление по доступным ценам, а бизнес был обеспечен ресурсами, необходимыми для его нормального функционирования.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.