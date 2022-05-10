Эксперт заявил, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно

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От попыток Евросоюза повлиять на Москву в украинском вопросе путем отказа от российской нефти страдает сам ЕС, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По его словам, сроки отказа от импорта нефть из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы, так как на сегодняшний день альтернативы не существует.

— Российская нефть — это 25 процентов нефтяного импорта ЕС, а по отдельным нефтепродуктам доля еще выше. Например, дизельное топливо из РФ составляет до 70 процентов импорта. Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок. Это все необходимо перевести на новые рельсы, за считанные месяцы такую работу не провести, — пояснил Галактионов.

Эксперт заключил, что в выигрыше от действий ЕС окажутся только страны Персидского залива, которые получат большие доходы от продажи нефти по высоким ценам, а также Индия и Китай, которые приобретают российский ресурс по низкой цене, передает агентство «Прайм».

Очередное заявление об эмбарго на российскую нефть 4 мая сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, положение об отказе от импорта этого энергоносителя из России в страны ЕС включат в шестой пакет санкций.

Отказ Европы от российской нефти будет иметь эволюционный характер и потребует переориентации каналов поставки. При этом черное золото из России будет поставляться в регионы, откуда уйдет нефть, предназначенная для стран Евросоюза (ЕС). Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.