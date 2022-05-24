Горожане выберут лучшие авторские экскурсии в рамках конкурса «Покажи Москву»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» открылось онлайн-голосование. Здесь можно будет определить пятерых победителей конкурса маршрутов «Покажи Москву». Его проводят уже в третий раз.

В этом году гидам — участникам конкурса было представлено пять тем на выбор. Это гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. Помимо этого, сообщают, что можно было предложить свой вариант.

Заявки участников открытого онлайн-голосования отбирали члены экспертного жюри, в которое входят представители Комитета по туризму города Москвы, комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, автономной некоммерческой организации «Комплексное развитие района «Мой район», Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, ВДНХ, а также победители конкурса прошлых лет.

Итоги подведут и опубликуют в июле на сайте конкурса. Все финалисты получат дипломы от Мостуризма и подарки от партнеров конкурса. Победители по результатам онлайн-голосования получат дополнительные призы от проекта «Активный гражданин», также сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее портал «Узнай Москву» опубликовал онлайн-викторину, которую посвятили Дню славянской письменности и культуры.