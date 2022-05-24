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Викторина ко Дню славянской письменности и культуры появилась на портале «Узнай Москву»

Александр Афонин
Город
Викторина ко Дню славянской письменности и культуры появилась на портале «Узнай Москву»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал «Узнай Москву» опубликовал онлайн-викторину, посвященную Дню славянской письменности и культуры. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что викторина будет состоять из 10 вопросов. Она позволит узнать интересные факты о празднике и подтянуть знания о Москве.

Москвичи узнают, на фасадах каких столичных зданий сохранились редкие надписи, выполненные славянской вязью, как называлось первое в Москве высшее учебное заведение для женщин, выпускавшее филологов и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

День славянской письменности и культуры пройдет в столице 24 мая. В честь праздника на Красной площади состоится всероссийский праздничный концерт. Он начнется в 19:00 и откроется приветственным словом патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что ВДНХ организовала для москвичей и гостей столицы специальную программу в честь Дня славянской письменности и культуры. Посетителей выставки ждут лекции, мастер-классы, квизы и онлайн-экскурсия.

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