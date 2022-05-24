Почти килограмм наркотика изъяли у пассажира такси

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На востоке Москвы задержан подозреваемый в покушении на сбыт марихуаны. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным ведомства, сотрудники полиции остановили автомобиль такси для проверки документов. Увидев правоохранителей, пассажир занервничал и попросил водителя поторопиться. У полицейских возникли подозрения, и они решили досмотреть молодого человека. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Госавтоинспекция Москвы

В ходе досмотра в рюкзаке пассажира обнаружили сверток с неизвестным веществом. Проведенная позже экспертиза показала, что изъятое является марихуаной массой около 990 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что жителя Москвы задержали с крупной партией наркотика в Кировской области.