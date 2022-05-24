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Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Евгений Белоусов
Общество
Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона, — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что положения договора, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют современной идеологии и нынешним принципам пенсионных систем стран СНГ. Кроме того, соглашение не позволяет гражданам реализовывать свои пенсионные права полностью, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что некоторые российские пенсионеры с 1 июня получат увеличенные выплаты. Прибавка коснется тех, кто ушел с работы в феврале нынешнего года.

Так, с 1 июня вступит в действие закон, согласно которому меняется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. С этого момента получающие такие выплаты совершеннолетние выпускники школ сохраняют право на эту выплату до 1 сентября.

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