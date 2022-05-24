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Госдума приняла в первом чтении проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Лейла Алиева
Политика
Госдума приняла в первом чтении проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во вторник, 24 мая, приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские средства массовой информации (СМИ), а также о праве Генпрокуратуры отзывать регистрацию и лицензию СМИ за распространение противоправных данных.

Согласно документу, Генеральный прокурор РФ или его заместители смогут признавать регистрацию СМИ недействительной и отзывать лицензию на телевизионное вещание или радиовещание в случае распространения СМИ противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации, а также информации, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, информации, направленной на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и связанной с введением санкций в отношении РФ.

Также документ устанавливает процедуру постоянного ограничения доступа к информационным ресурсам, где неоднократно была распространена такая информация.

Кроме того, журналист, зарубежный корреспондент могут лишиться аккредитации в случае проявления недружественных действий, введения ограничений для распространения российских средств массовой информации, осуществляющих деятельность в иностранном государстве, передает агентство городских новостей «Москва».

18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

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