Назван необходимый навык, чтобы оставаться востребованным в профессии

Фото: Pixabay

Чтобы быть востребованным через пять, десять и даже 50 лет, нужно освоить ключевой навык: постоянно учиться и быстро переучиваться. Об этом рассказал президент SuperJob Алексей Захаров.

Он отметил, что несколько лет назад можно было закончить вуз и с этими знаниями работать до пенсии. Но все изменилось с появлением Интернета.

— Сейчас количество знаний и профессиональной информации огромное, по идее, вы каждый день должны узнавать что-то новое и стараться быть лучшим в своей профессии, — заявил Захаров в комментарии RT.

Тогда специалист защищtн от любых кризисов, подчеркнул он. Если же человек не будет развиваться, получать новые навыки, ему быстро найдут замену.

Он также отметил, что не существует «бесперспективных направлений» образования. Специалист подчеркнул, что Россия — огромная страна, требуются специалисты практически во всех областях.

Размер оплаты труда напрямую зависит от уровня подготовки специалиста и востребованности той или иной профессии. Большие зарплаты сейчас там, где наблюдается кадровый голод. Об этом в пятницу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.