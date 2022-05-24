Минздрав перечислил регионы, где люди чаще страдают от психических расстройств

Фото: Pexels

В Минздраве России рассказали, в каких регионах страны насчитывается наибольшее число пациентов с нарушениями психики.

24 мая отмечается Всемирный день шизофрении. По данным Всемирной организации здравоохранения, этой болезнью во всем мире страдает 24 миллиона человек.

Другими частыми болезнями психики являются биполярное и обсессивно-компульсивное расстройства, депрессия, деменция, умственная отсталость, раздвоение личности и паранойя. В России подобные недуги выявлены у 3,86 миллиона человек. Согласно информации Минздрава, в прошлом году расстройства психики впервые были выявлены у 429,6 тысячи жителей страны.

Наибольшее количество случаев нарушений психики на 100 тысяч населения приходится на Алтайский край (632,7), Карелию (567,6), Архангельскую(561,5) и Тверскую (553,1) области, а также Ненецкий АО (551,9), пишет ФАН.

Психиатр-психотерапевт Гузелия Хуснуллина перечислила самые распространенные симптомы психических расстройств. Она отметила, что базовые знания о психических заболеваниях помогут как можно раньше заметить нарушения в поведении близкого человека и своевременно обратиться за помощью к специалистам.