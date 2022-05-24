Эксперты объяснили, кому нужна ядерная сделка с Ираном

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Главы МИД Франции и США обсудили возможность возобновления ядерной сделки с Ираном. Также страны заявили о желании продолжать укрепление партнерских отношений.

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ и Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, что может дать сделка с Ираном и кто в ней заинтересован.

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— Сделка с Ираном нужна США, без Ирана невозможно контролировать Ирак, и это было ключевым при заключении сделки. Америка хотела ее на более выгодны для себя условиях, это американская манера продавать коробок спичек по цене золота несколько раз. Иранская нефть — вещь вкусная, и ее не так много, но вряд ли у США есть такие танкеры для перевоза. Дефицит танкеров существенен, — высказался Кирилл Коктыш.

Алексей Зубец отметил, что интерес США заключается в снижении стоимости бензина в стране, им нужно уронить цены на нефтепродукты:

— В мае в США начинается автомобильный сезон, когда американцы начинают путешествия по стране. С этого периода потребление топлива всегда резко растет, соответственно при тех ценах на нефть, которые есть на рынке, обеспечить дешевое топливо для населения нельзя. При этих условиях велика вероятность того, что Трамп потеряет конгресс и ряд регионов. Он этого не хочет, поэтому его задача — придавить цены на мировом рынке.

Он добавил, что баланс нефтяного рынка регулируется новостями, а если трейдеры узнают про иранскую нефть, то это может способствовать снижению цен.

Бывший генсек НАТО Хавьер Солано и экс-премьер Швеции Карл Бильдт предупредили главу США Джо Байдена. ПО их мнению, стране стоит активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе в Ближневосточном регионе может стартовать «новая катастрофическая война».