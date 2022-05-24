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Горожан пригласили попробовать специальное меню в дни фестиваля «Рыбная неделя в Москве»

Георгий Соланович
Город
Горожан пригласили попробовать специальное меню в дни фестиваля «Рыбная неделя в Москве»
Фото: pixabay.com/ru

Жителей столицы пригласили попробовать разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов по оригинальным и традиционным рецептам в более чем в 500 ресторанах и кафе в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Одних заинтересуют неожиданные ингредиенты, которые появятся в рецепте традиционной ухи, другим понравятся оригинальные сеты, в которых идеально сочетаются, например, рыба и лесные ягоды, ну а третьим предложат увлекательное кулинарное турне, в котором соберутся рыба и морепродукты от производителей со всей России, — говорится в сообщении.

Так, три специальных сета появились в меню бистро «Рыба мечты» на Смоленской площади, а для гостей ресторана «Sirena» подготовили сет с крымской устрицей и садовой земляникой в виде испанского галеона. Кроме того, посетители ресторана «Буйабес» на Ленинском проспекте смогут попробовать строганину из муксуна и тар-тар и мурманского лосося, а три ресторана «STEAK IT EASY» предложат гурманам салат с копченой кефалью, авокадо, спаржей или попкорн из креветок с хумусом.

Помимо этого, в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» особые блюда подготовят рестораны «Якитория» в Троицке и «Моремания» на Вортынской улице в районе Куркино.

Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» пройдет с 27 мая по 5 июня. Столичные магазины также порадуют гостей скидками на рыбу и морепродукты и предложат разные дегустационные программы.

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