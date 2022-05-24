Площадь кинотеатра «Алмаз» на Шаболовке увеличится вдвое

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Россия, Москва, улица Шаболовка, 56 Карта всех событий

Площадь кинотеатра «Алмаз», который находится на Шаболовке, будет увеличена в два раза в ходе реконструкции. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.

— В результате реконструкции площадь здания увеличится почти в два раза и составит более 5,6 тысячи квадратных метров. Сейчас достроены все дополнительные этажи, идет монтаж кровли. Кроме того, ведутся работы по устройству фасадов и прокладка внутренних инженерных коммуникаций, — заявил Войстратенко.

Объект находится по адресу Шаболовка, дом 56. Его строят за счет инвестора.

Помимо новых помещений, в кинотеатре установят современное техническое наполнение, в том числе системы видеонаблюдения, тушения пожаров и оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

На подземном этаже разместят супермаркет. На первом и втором этажах будут расположены торговые галереи и зона кафе, приводят слова Войстратенко на сайте Мосгосстройнадзора.

Ранее стало известно, что Москва путем проведения торгов сдаст в аренду два участка под капитальное строительство культурно-досуговых центров на юге и юго-западе города.