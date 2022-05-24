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Минобороны сообщило разминировании территории Мариупольского порта

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило разминировании территории Мариупольского порта
Фото: shutterstock

Специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Выполнен комплекс мероприятий по устранению минной опасности, осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь, — рассказали в министерстве.

Уточняется, что всего в ходе разминирования специалистами было обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

Кроме того, специалисты сумели транспортировать затопленный ранее украинскими боевиками нацбатальона «Азов» пограничный корабль, утверждается в Telegram-канале «Минобороны России».

Днем ранее глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР. Кроме того, боевики заминировали емкости с опасным химическим веществом в здании и ангарах завода редких газов в ЛНР.

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