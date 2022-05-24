Суд арестовал директора фитнес-центра, в котором погиб ребенок

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Суд избрал меру пресечения директору фитнес-центра в Королеве, где погиб ребенок. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть ребенка. Ему назначен домашнего ареста.

— В ближайшее время будет предъявлено обвинение, — добавила Врадий.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 21 мая. Четырехлетний ребенок, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала фитнес-центра, спрыгнул в бассейн и стал тонуть. Несмотря на оказанную помощь, мальчик скончался.