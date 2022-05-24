В мероприятиях проекта Sport and Art в рамках акции «Ночь в музее» приняли участие 1000 человек

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

В общей сложности тысяча человек приняли участие в проекте Sport and Art в рамках общегородской акции «Ночь в музее» 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта Москвы во вторник, 24 мая.

Так, 275 человек смогли поиграть в популярные спортивные игры под музыку на «Винзаводе», 229 граждан собрал самокатный исторический тур по олимпийскому комплексу «Лужники», а 147 жителей столицы целый час танцевали под актуальную музыку в парке искусств «Музеон».

Кроме того, в рамках проекта Sport and Art горожане также посетили тренировку сооснователя сети фитнес-студий Самиры Мустафаевой, экскурсию по стадиону «Динамо» имени Льва Яшина и поучаствовали в тренировках по йоге в Кремле в Измайлово и в Картинной галерее Ильи Глазунова.

В пресс-службе проекта подчеркнули, что Sport and Art сразу же получил массу положительных отзывов.

До этого сообщалось, что около 360 тысяч человек присоединились к ежегодной акции «Ночь в музее». В этом году свои двери открыли более 200 музейных площадок. Москвичей ждали спектакли, экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы и многое другое.