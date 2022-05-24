Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешней администрации для ушедших из РФ компаний

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во вторник, 24 мая, приняла в первом чтении законопроект, согласно которому для иностранных компаний, ушедших с российского рынка, вводится внешнее управление.

Отмечается, что законопроект касается компаний, которые решили уйти с российского рынка из-за антироссийских настроений в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики.

Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития РФ (МЭР) по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. При этом у иностранных собственников останется возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций, передает ТАСС.

Кроме того Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские средства массовой информации (СМИ), а также о праве Генпрокуратуры отзывать регистрацию и лицензию СМИ за распространение противоправных данных.