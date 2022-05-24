Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешней администрации для ушедших из РФ компаний

Лейла Алиева
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о внешней администрации для ушедших из РФ компаний
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во вторник, 24 мая, приняла в первом чтении законопроект, согласно которому для иностранных компаний, ушедших с российского рынка, вводится внешнее управление.

Отмечается, что законопроект касается компаний, которые решили уйти с российского рынка из-за антироссийских настроений в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики.

Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития РФ (МЭР) по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. При этом у иностранных собственников останется возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций, передает ТАСС.

Кроме того Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские средства массовой информации (СМИ), а также о праве Генпрокуратуры отзывать регистрацию и лицензию СМИ за распространение противоправных данных.

Госдума Законы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте