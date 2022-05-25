Начался капитальный ремонт уникального дома на Ленинградском проспекте

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 50 Карта всех событий

Стартовал капитальный ремонт уникального дома, выполненного в постконструктивистском стиле и расположенного по адресу Ленинградское шоссе, дом 50. Об этом в среду, 25 мая, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

— В 2022 году начался капитальный ремонт жилого дома номер 50 на Ленинградском проспекте. Ведутся работы по восстановлению фасада и крыши, а с середины лета приступим к ремонту системы водоотведения. Завершить капитальный ремонт этого дома планируется уже осенью текущего года, — прокомментировал начало капитального ремонта Кожиченков.

Уникальный дом возвели в 1936 году. Его создал в редком, постконструктивистском стиле архитектор Александров. Фасад здания фрагментарно рустован, а оконные пространства пятого этажа выделены пилястрами и карнизами. Угол необычного дома со стороны центра на уровне пятого этажа выделяет легкая колонна. Дом строился для рабочих Московского авиационного завода имени Менжинского. По рассказам старожилов, в одно время в нем жил Валерий Чкалов, который работал на заводе летчиком-испытателем.

По словам Кожиченкова, в рамках обновления фасада все архитектурные элементы будут бережно восстановлены. Для того чтобы произвести дофрагментовку в местах утрат, специалисты применят лазерное сканирование, а затем воссоздадут недостающие фрагменты из современных полимерцементных смесей. Также будет произведен ремонт балконных плит с заменой покрытия и устройством гидроизоляции. На завершающей стадии обновят штукатурный слой и нанесут современную краску на акриловой основе, которая устойчива к климатическим перепадам.

В апреле сообщалось, что три жилых здания, построенных в стиле неоклассицизма в Северном административном округе (САО) Москвы, капитально отремонтируют осенью текущего года.