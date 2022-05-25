Работы по благоустройству Ленинского проспекта начались в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству Ленинского проспекта на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду, 25 мая.
— Новый облик получат скверы у больницы № 1 имени Пирогова и на улице Академика Петровского, площадь Академика Тамма и пространство перед универмагом «Москва». Там обновим покрытие тротуаров, заменим системы освещения, создадим зоны отдыха с удобными лавочками и дополнительно озеленим территории. Уютные зоны отдыха появятся и вдоль улицы Орджоникидзе, и около жилых домов 37 и 37а на Ленинском проспекте. А у входа в Нескучный сад в районе дома № 20 на Ленинском проспекте обустроим пешеходную аллею, — отметил Бирюков.
По его словам, на данный момент проводятся работы в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро «Ленинский проспект». Рабочие обновляют тротуарные покрытия, устанавливают дополнительную ливневую сеть и расширяют пешеходные зоны. В планах специалистов — оборудовать парковки для велосипедов и остановки для общественного транспорта, а также заменить освещение и дорожные знаки.
В столице работы по благоустройству развернуты почти на трех тысячах площадках. Среди них есть территории около станций метро и диаметров. «Вечерняя Москва» рассказывает, как приводят в порядок новые транспортные локации.