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Работы по благоустройству Ленинского проспекта начались в Москве

Георгий Соланович
Город
Работы по благоустройству Ленинского проспекта начались в Москве
Фото: Сайт Сергея Собянина
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству Ленинского проспекта на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду, 25 мая.

— Новый облик получат скверы у больницы № 1 имени Пирогова и на улице Академика Петровского, площадь Академика Тамма и пространство перед универмагом «Москва». Там обновим покрытие тротуаров, заменим системы освещения, создадим зоны отдыха с удобными лавочками и дополнительно озеленим территории. Уютные зоны отдыха появятся и вдоль улицы Орджоникидзе, и около жилых домов 37 и 37а на Ленинском проспекте. А у входа в Нескучный сад в районе дома № 20 на Ленинском проспекте обустроим пешеходную аллею, — отметил Бирюков.

По его словам, на данный момент проводятся работы в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро «Ленинский проспект». Рабочие обновляют тротуарные покрытия, устанавливают дополнительную ливневую сеть и расширяют пешеходные зоны. В планах специалистов — оборудовать парковки для велосипедов и остановки для общественного транспорта, а также заменить освещение и дорожные знаки.

В столице работы по благоустройству развернуты почти на трех тысячах площадках. Среди них есть территории около станций метро и диаметров. «Вечерняя Москва» рассказывает, как приводят в порядок новые транспортные локации.

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