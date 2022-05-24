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Астрологи назвали обделенных мужским вниманием женщин по знаку зодиака

Лейла Алиева
Общество
Астрологи назвали обделенных мужским вниманием женщин по знаку зодиака
Фото: pixabay.com

Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых обделены мужским вниманием.

Раки

Женщины-Раки большие поклонницы романтики и мелодрам. Они часто отвергают своих поклонников, но при этом страдают от одиночества. Если представительница этого знака все же кого-то выберет, то это будет настоящий счастливчик, который может рассчитывать на все, что только может дать мужчине женщина.

Девы

Девы очень медленно развивают отношения, придерживаясь своего плана. Не все мужчины это выдерживают до конца, но о лучшей супруге, чем Дева, можно только мечтать.

Водолеи

Представительницы этого знака зодиака не будут покладистыми женами. Это самодостаточные женщины, которые всегда отстаивают свою точку зрения. Кроме того, они своевольны: могут и сами сделать предложение после нескольких недель знакомства, если будут уверены в своем партнере. При этом до брака дамы-Водолеи предупреждают, что они в семье будут главными, сообщает Pensnews.ru.

До этого астролог Анастасия Широкова перечислила пять знаков зодиака, представительницы которых являются самыми хитрыми и коварными. От таких дам стоит держаться как можно дальше. Тем, кто решит перейти им дорогу или будет отклоняться от их плана, не поздоровится.

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