Астролог назвала пять самых хитрых и коварных женщин по знаку зодиака

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Астролог Анастасия Широкова выделила пять женских знаков зодиака, которые являются самыми хитрыми и коварными. От таких дам стоит держаться как можно дальше. Тем, кто решит перейти им дорогу или будет отклоняться от их плана, не поздоровится.

Коварство женщин-Тельцов заключается во внезапности. Они умны и стараются показывать себя только с лучшей стороны. Такие дамы всегда выполняют всю работу, которую на них взваливают. Порой этим начинают пользоваться окружающие люди. Но рано или поздно их терпению приходит конец. В этот момент всем, кто будет находиться рядом с ними, не поздоровится. Разъяренная женщина-Телец может снести все на своем пути.

Коварство Скорпионов у них крови, такими сделала их природа. Женщины этого знака — настоящие интриганки, они умеют изощренно и хитро действовать. Таким образом они самоутверждаются. Тем, кто попался на их удочку, будет трудно с нее спрыгнуть. Не повезет и тому, кто решит перейти дорогу Скорпиону.

Глядя на женщину-Водолея, нельзя сказать, что она опасна или коварна. Это очень дружелюбный, веселый и позитивный человек. Но на самом деле она не так проста, как кажется на первый взгляд. Эта дама хорошо чувствует людей и знает, когда нужно подыграть, когда уделить внимание или проявить ласку. При всем этом женщина-Водолей помнит все обиды и будет ждать подходящего момента, чтобы отомстить.

Женщины-Раки — прирожденные манипуляторы. На людях они выглядят искренними и открытыми, поэтому никто не сможет заподозрить их в коварстве. Родных и близких людей они боготворят, а к чужим относятся с равнодушием. Если они захотят, то сделают все возможное, чтобы окружающие плясали под их дудку. При всем этом они могут заставить других людей годами вымаливать у них прощение.

Дев можно смело назвать кукловодами. Они всегда знают все наперед и сами составляют сценарий своей жизни. При этом они считают, что все остальные обязаны двигаться по их плану. Многие окружающие люди даже не поймут, как начнут жить по их хитрой задумке. Те, кто решат перейти им дорогу, будут вычеркнуты из их жизни навсегда.

Рыбы считаются самыми коварными среди всех. Никто и никогда не может понять, что у этих женщин на уме. Представительницы этого знака ведут себя любезно и мило со всеми, даже с теми, кого планируют предать. Окружающие не увидят ни единого повода, чтобы усомниться в их хорошем отношении. Близкие люди с удовольствием стараются потакать всем прихотям и капризам этой дамы, которая всегда требует к себе повышенного внимания, сообщается на портале Rsute.

Астролог Олеся Фомичева перечислила четыре знака зодиака, которые способны предвидеть будущее. Они различными способами получают подсказки от Вселенной и обладают отличной интуицией.