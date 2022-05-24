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В Подмосковье проведут эксперимент по маркировке импортного алкоголя

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Общество
В Подмосковье проведут эксперимент по маркировке импортного алкоголя
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Московскую область включат в перечень территорий, на которых будет проводиться эксперимент по маркировке федеральными марками импортируемого в Россию алкоголя. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ во вторник, 24 мая.

— Министерство финансов, понимая особую важность исключения таких рисков для российских импортеров, проработало совместно с субъектами предпринимательства и таможенными органами вопрос расширения территории проведения эксперимента, — отметил директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Никита Золкин.

Решение о расширении территории принято для минимизации затрат российских импортеров алкоголя на межрегиональную транспортировку. В Telegram-канале Минфина также отметили, что импортеры и владельцы складов будут принимать участие в эксперименте на добровольной основе.

До этого Министерство финансов подготовило поправки к закону, согласно которым с 1 января следующего года за контрабанду табака и алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут наказывать на основе Уголовного кодекса страны.

Подмосковье Алкоголь Минфин РФ
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