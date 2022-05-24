Врачи назвали восемь привычек, которые могут разрушить здоровье после 40 лет

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Американские врачи назвали восемь привычек, разрушающих человеческое здоровье после 40 лет.

Так, по мнению специалистов, нанести вред здоровью может отказ от ежегодного комплексного обследования глаз.

— Раннее выявление заболеваний, таких как катаракта, глаукома, поможет избежать негативных последствий. Многие болезни глаз могут развиваться бессимптомно, поэтому очень важно вовремя диагностировать недуг, — подчеркнула врач Дженнифер Уодман.

Помимо этого, к разрушительным привычкам относятся игнорирование солнцезащитных очков и ухода за кожей, отказ от употребления еды с витамином D (грибы, жирная рыба и яйца), переутомление, неправильное питание и зацикливание на мелочах, передает радио КП во вторник, 24 мая.

До этого семейный врач Томи Митчелл перечислил вредные привычки, которые негативно влияют не только на здоровье, но и на отношения между людьми.

Прежде всего, по словам врача, ничто так не вредит здоровью и отношениям, как негативное восприятие окружающей действительности. Митчелл напоминает, что, если постоянно жаловаться на происходящее вокруг и искать один негатив, можно отравить не только свою жизнь, но и надоесть окружающим.