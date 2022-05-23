Семейный врач назвал привычки, которые негативно влияют на отношения

Фото: Pexels

Семейный врач Томи Митчелл перечислил вредные привычки, которые негативно влияют не только на здоровье, но и на отношения между людьми.

Прежде всего, по словам врача, ничто так не вредит здоровью и отношениям, как негативное восприятие окружающей действительности. Митчелл напоминает, что, если постоянно жаловаться на происходящее вокруг и искать один негатив, можно отравить не только свою жизнь, но и надоесть окружающим.

Также врач отметила, что нужно говорить близким правду и не стараться постоянно сглаживать углы. Приукрашивание правды разрушает чувства и мешает развивать привычку критического мышления.

Склонность к алкоголю и курению Митчелл также назвал очевидными вредными привычками, которые могут привести к опасным заболеваниям и отравить отношения, передает Nation News.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил вредные привычки, которые ведут к набору веса.