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Колбаса стала хуже, а хлеб лучше: россияне оценили качество самых популярных продуктов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Колбаса стала хуже, а хлеб лучше: россияне оценили качество самых популярных продуктов
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Большинство россиян (72 процента) не отметили изменения качества самых популярных продуктов питания, которые входят в повседневный рацион. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества и Аналитического центра НАФИ.

Не замечают перемен, прежде всего, работающие россияне, их количество составило 62 процента. Перемен не заметили также люди от 45 до 54 лет (42 процента) и те, кто оценивает свое материальное положение как удовлетворительное (64 процента) или хорошее (22 процента).

— Исследование показало, что большинство потребителей не отмечают каких-либо критичных изменений в уровне качества продуктов, составляющих их повседневный рацион, — отметил руководитель Центра изучения потребительского поведения Роскачества Василий Смирнов.

Заметившие ухудшение качества продуктов особенно отмечают ухудшение свойств колбасных изделий (33 процента опрошенных) и консервов (25 процентов). Далее следуют молочная продукция (21 процент) и овощи (20 процентов).

Опрошенные россияне также указали на ухудшение качества кофе, кондитерских изделий, алкоголя, фруктов и хлеба.

Качество же детского питания улучшилось, гласят данные ЦИПП. Также 14 процентов россиян считает, что улучшилось качество хлеба, 13 процетнов — овощей и 12 процентов — кондитерских изделий.

В марте эксперты Роскачества нашли в колбасе «Московской» ряда производителей излишки влаги и ингредиенты, которые не указаны на этикетках. Более того, в колбасе одной торговой марки специалисты выявили превышение консерванта нитрита натрия, а в других образцах нашли следы антибиотиков. Нарушения незначительные, продукт употреблять можно, однако на знак качества товар претендовать уже не сможет.

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